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Çin'de vadeli demir cevheri fiyatı 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Çin'de vadeli demir cevheri kontratları cuma günü yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi ve Çin'in emlak sektöründeki zayıflık, güçlenen arz ve mevsimsel çelik talebinin azalması beklentileriyle haftalık bazda düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin'de vadeli demir cevheri fiyatı 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
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Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören ocak ayı demir cevheri kontratı gündüz işlemlerini yüzde 3,09 düşüşle metrik ton başına 736,0 yuan (101,80 dolar) ile 27 Eylül'den bu yana en düşük seviyesinden tamamladı. Bu hafta yüzde 6,18 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri TSİ 1150 itibariyle yüzde 1,7 düşüşle ton başına 96,6 dolardan işlem gördü ve haftalık bazda yüzde 4,18 düştü.

Çin'de Ekim ayında yeni konut fiyatları 2015 yılından bu yana en fazla düşüşü gösterirken, cuma günü açıklanan resmi verilere göre 2024 yılının ilk 10 ayında emlak yatırımları yüzde 10,3 azaldı ve Pekin'in sektöre yönelik destek önlemlerinin şu ana kadar çok az etkisi olduğunu gösterdi.

Navigate Commodities Genel Müdürü Atilla Widnell, 10 Kasım'da sona eren haftada Avustralya demir cevheri sevkiyatlarındaki 2,17 milyon tonluk “agresif” artışın ve Çin demir cevheri varışlarındaki 2,31 milyon tonluk yükselişin vadeli işlemleri ve fiyatları zayıflatması gerektiğini söyledi.

Widnell, “Aynı zamanda, Çin'in yüksek fırın eritme faaliyetlerinin, inşaat çeliği talebindeki ciddi düşüşe yanıt olarak kış ayları boyunca azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz,” dedi.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, Çin'in büyük bölümünde havaların soğumasıyla birlikte inşaat faaliyetlerindeki mevsimsel yavaşlamanın çelik talebini etkilediğini ve kuzey bölgelerde şantiyelerde çalışmaların yavaşladığını veya durduğunu belirtti.

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