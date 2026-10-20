Çin'de zayıf talep demir cevherini vurdu: Fiyatlar geriliyor

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Küresel emtia piyasasında demir cevheri fiyatları, genişleyen küresel arz ve zayıflayan tüketim projeksiyonlarının bileşimiyle gerilemeye devam ediyor. Ana üretici ülkelerin sevkiyat temposunu artırması ve Çin limanlarına giren ürün hacminin yükselmesi piyasadaki ham madde likiditesini genişletirken, küresel çelik talebine dönük aşağı yönlü revizyonlar fiyatlamalar üzerindeki baskıyı derinleştiriyor.

Çin iç piyasasında 20 Ekim itibarıyla demir cevherinin ton fiyatı, %0,22 oranında kayıpla 681 yuan seviyesine çekildi. Günlük bazda 1,50 yuan gerileyen emtiada, aylık değer kaybı %4,76, yıllık bazdaki düşüş ise %11,84 olarak kayıtlara geçti.

Vadeli kontratlarda fiyatların 680 yuan eşiğinin altını görmesiyle birlikte piyasa son dört yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. Yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ortalama fiyat beklentisi ise 664,49 yuan bandında izleniyor.

Küresel sevkiyat miktarı 34,77 milyon tona tırmandı

Sektörel veriler, 18 Ekim ile biten haftalık dönemde uluslararası demir cevheri taşımacılığında belirgin bir hacim artışı yaşandığını ortaya koydu. Küresel sevkiyat miktarı bir önceki haftaya kıyasla 3,89 milyon tonluk artışla 34,77 milyon ton seviyesine yükseldi.

Söz konusu artışta ana tedarikçiler Avustralya ve Brezilya başı çekti. İki ülkenin toplam haftalık ihracatı 4,79 milyon ton artarak 29,82 milyon tona ulaştı. İhracat kanalındaki bu ivme Çin’deki 47 ana limana ulaşan demir cevheri miktarını da etkiledi; limanlara giren ürün hacmi haftalık 2,73 milyon ton artışla 28,35 milyon tona tırmanarak fiziki ham madde bulunabilirliğini artırdı.

Dünya Çelik Birliği beklentisini küçülmeye çevirdi

Fiyatlardaki aşağı yönlü seyri hızlandıran temel etken ise küresel talep tarafındaki olumsuz görünüm oldu. Dünya Çelik Birliği, 2026 yılına dair küresel çelik tüketimi tahminini düşürdü. Nisan ayındaki değerlendirmesinde küresel çelik talebinde %0,3 büyüme öngören kuruluş, son raporunda %0,1 daralma beklediğini duyurdu. Böylece küresel tüketim projeksiyonu pozitif bölgeden negatif bölgeye geçti.

Talep tarafındaki bu erimede, dünyanın en büyük çelik tüketicisi konumundaki Çin’de gayrimenkul ve inşaat sektöründe devam eden yapısal yavaşlama belirleyici oluyor. İnşaat kanadındaki durgunluk ham madde talebini sınırlandırırken, çelik üreticilerinin dış pazarlara yönelmesi sektöre yalnızca sınırlı bir denge sağlıyor.

Sanayi metallerinde ayrışan fiyatlamalar

Dolar bazlı demir cevheri fiyatı ton başına %13,79'luk yıllık kayıpla 90,95 dolar seviyesinde bulunurken, diğer sanayi metallerinde farklı yönlü hareketler kaydedildi. Lityum %0,58 değer kaybıyla 102 bin 350 yuana, sıcak haddelenmiş çelik ise %0,15 düşüşle 1.363 seviyesine geriledi. Buna karşın platin %0,50 yükselişle 1.656,50 dolara çıkarken, titanyum 43,50 seviyesindeki yatay seyrini sürdürdü.

Tarihsel seviyeler ve güncel parametreler

2013-2026 dönemini kapsayan tarihsel veriler incelendiğinde, yuan bazlı demir cevheri fiyatlarının ton başına en yüksek 1.920,50 yuan, en düşük ise 284 yuan seviyelerini gördüğü kaydediliyor. Piyasadaki günlük referans değer 680,50 yuan olurken, bir önceki referans değer 682,50 yuan düzeyindeydi. Gelecek döneme ilişkin fiyatlama dinamiklerinde Çin’in çelik tüketim performansı, Avustralya ve Brezilya’nın sevkiyat ritmi ile küresel üretim dengeleri takip edilecek.