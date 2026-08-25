Çin'deki emlak krizi ve düşen çelik talebi demir cevheri fiyatlarını baskılıyor

Demir cevheri fiyatları üzerindeki en büyük baskı unsuru, Çinli çelik üreticilerinin arz kapasitelerini aşağı çekmesi olarak öne çıkıyor. Ülkedeki çelik üretimi temmuz ayında yıllık bazda %3,6 oranında daralarak 76,93 milyon tona geriledi. Bu veri, temmuz ayları özelinde bakıldığında 2017 yılından bu yana kaydedilen en düşük üretim seviyesi olarak kayıtlara geçti. Üretimdeki bu sert fren, limanlarda ve fabrika depolarında yüksek stok seviyelerinin birikmesine yol açarak fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı daha da derinleştiriyor.

Gayrimenkul sektöründeki erime ve daralan kar marjları

Çin ekonomisinin lokomotifi sayılan konut piyasasındaki durgunluk, çelik talebinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Ülke genelinde konut fiyatlarının yıllık bazda %3,2 oranında gerilemesi, inşaat demiri ve yapısal çelik talebini bıçak gibi kesti. Sektördeki bu daralma nedeniyle Çinli çelik üreticilerinin yalnızca üçte birinin (yaklaşık %33) kar marjını koruyabildiği belirtiliyor. Zarar eden veya marjları daralan birçok fabrika, çareyi üretim hatlarını durdurarak planlı bakım çalışmalarına yönelmekte buldu. Bu stratejik geri çekilme, ülkenin hammadde ithalatına da yansıdı ve Çin’in temmuz ayı demir cevheri ithalatı bir önceki aya kıyasla %4 azalarak 108,09 milyon tona düştü.

Pekin’in teşvik hamleleri ile zayıf talep karşı karşıya

Piyasadaki bu karamsar tabloya rağmen, Pekin yönetiminden gelen ekonomi politikası hamleleri fiyatların daha sert çakılmasını engelleyen bir tampon görevi görüyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), yerel yönetimlere acil çağrıda bulunarak büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Eylül ayıyla birlikte başlayacak olan sezonluk talep artışı beklentisi ve hükümetin iç piyasayı canlandırmaya yönelik yeni finansal enstrümanları devreye sokma sinyalleri, emtia piyasalarına can suyu oluyor. Mevcut konjonktürde, reel sektördeki zayıf temel talep ile hükümetin makroekonomik teşvik paketleri arasındaki bu bilek güreşi, demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki asıl rotasını belirleyecek.