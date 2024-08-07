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Çin’deki görünüm metal fiyatlarında etkili olmaya devam etti

Demir cevheri, Çin'in talebi görünümüne ilişkin endişelerle düşüşünü sürdürüyor. LME'de bakır doların güçlenmesiyle düştü, SHFE'de arttı.

Haber Merkezi
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Çin’deki görünüm metal fiyatlarında etkili olmaya devam etti
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Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'den gelen zayıf yakın vadeli talep ve yılın geri kalanında tüketime ilişkin artan endişeler nedeniyle üst üste ikinci seansta düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.11'de %0,46 düşüşle 764 yuan/tona (106,37 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki eylül ayı demir cevheri, %0,15 düşüşle 102,7 dolar/tona geriledi.

Analistler, çelik piyasasındaki sürekli düşüş ortasında önemli bir yukarı yönlü hareket görmenin zor olduğuna işaret etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki inşaat demiri %0,21, sıcak haddelenmiş rulo %0,09, filmaşin %0,26 ve paslanmaz çelik %0,39 düştü.

LME'de bakır doların güçlenmesiyle düştü, SHFE'de arttı

Londra'da bakır fiyatları güçlü dolar ve ABD ekonomisi ve Çin'den gelen taleple ilgili artan endişeler nedeniyle gerilerken, Şanghay kontratı yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, önceki seanstaki kazanımları tersine çevirerek ve dört buçuk aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerileyerek TSİ 04.58'de %0,5 düşüşle 8.886 dolar/tona geriledi.

Ancak, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda eylül vadeli bakır, %0,8 artışla 71.720 yuan/tona (9.987,47 dolar) çıktı.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen verilerin resesyon korkularını tetiklemesinin ardından riskli varlık yatırımcılarının piyasadan çekilmesiyle bakırda büyük satışlar yaşandı.

Satışlar, en büyük tüketici Çin'deki zayıf taleple daha da kötüleşti.

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