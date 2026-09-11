Çin'deki karlılık krizi çelik fiyatlarını üç haftanın en düşüğüne çekti

Fiyatlardaki düşüşün arkasındaki en büyük itici güç, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'deki fabrikaların finansal olarak köşeye sıkışması oldu. Sektörel veriler, ülkede faaliyet gösteren çelik tesislerinin yalnızca yaklaşık %8’inin karlı bir şekilde çalışabildiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta %30 seviyesinde olan bu oranın bir anda tek hanelere gerilemesi, yüksek kok kömürü fiyatlarının üretici marjlarını ne denli ağır bir şekilde erittiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Üretim kesintileri ve mevsimsel beklentiler izleniyor

Çin Çelik Birliği, geçtiğimiz ay üreticilere stokları eritmek ve karlılığı yeniden tesis etmek amacıyla gönüllü olarak üretimi kısma çağrısında bulunmuştu. Ancak, çelik talebinde dipten dönüş emareleri görülmesi nedeniyle fabrikalar radikal üretim kesintilerine gitmeye şimdilik pek sıcak bakmıyor. Sektör temsilcileri ise eylül ve ekim aylarıyla birlikte inşaat sektöründe başlayacak geleneksel canlılık döneminin, bu marj baskısını hafifleterek kısa vadeli zayıf görünümü bir miktar dengelemesini bekliyor. Öte yandan, Pekin yönetiminin emlak sektörünü canlandırmaya yönelik olası teşvik paketleri de arz fazlası riskini yönetmeye çalışan piyasada yönü belirleyecek en kritik unsur olarak izleniyor.