Çin'den 1 milyon tonluk soya alımı: ABD teması öncesi emtia piyasasında kritik hamle

Pekin merkezli kamu sermayeli ticaret şirketleri, ABD limanlarından sevk edilmek üzere dev bir sipariş paketi oluşturdu. Toplamda 1 milyon tona yaklaşan bu hacimli ithalat dalgası, ABD Tarım Bakanlığı verileriyle de doğrulandı. Piyasa verileri, Çinli alıcıların Chicago Ticaret Borsası’ndaki vadeli kontratlarda yaşanan fiyat gerilemesini değerlendirdiğini gösteriyor. Finansal açıdan avantajlı bir dönemde gerçekleştirilen bu hamle, Çin'in iç piyasa stoklarını güçlendirirken ABD'li üreticiler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturdu.

Zirve öncesi diplomatik taahhüt mesajı

Bu büyük tarımsal alımın zamanlaması, ekonomik boyutunun ötesinde siyasi anlamlar taşıyor. Eylül ayında Washington'da gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Zirvesi öncesinde Çin'in attığı bu adım, iki ülke arasında uzun süredir dalgalı seyreden ticaret atmosferinde bir yumuşama adımı olarak görülüyor. Pekin yönetimi, Washington'a daha önce taahhüt ettiği tarım ürünü satın alma sözlerine sadık olduğunu bu büyük sevkiyatla fiilen göstermiş oldu.