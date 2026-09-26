Çin'den ABD kömürüne 2 yıllık alım taahhüdü

Çin ile ABD arasında ticaret iş birliğini genişletmeye yönelik görüşmelerde kömür başlığında anlaşma sağlandı.

Çin'den ABD kömürüne milyon tonluk taahhüt

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Çin, 2027 yılında en az 10 milyon metrik ton ve 2028 yılında en az 10 milyon metrik ton olmak üzere ABD'den kömür ithal etmeyi taahhüt etti.

Karar, Washington ve Pekin arasında gerçekleştirilen son üst düzey temasların ardından alındı.

Ticari gerilimi yumuşatma adımı olarak görülüyor

Anlaşma, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini azaltmaya yönelik ilerlemenin bir işareti olarak değerlendiriliyor. ABD tarafında taahhüt, Amerikan enerji üreticileri için somut bir kazanım olarak yorumlanıyor.

Kömür alımına ilişkin mutabakat, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında ayrı hükümetler arası kurullar oluşturma kararı aldığı daha geniş çerçevenin içinde yer alıyor. Taraflar aynı dönemde tarım ürünleri ve diğer başlıklarda da iş birliğini artırma üzerinde çalışıyor.