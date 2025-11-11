Çin’den ABD ordusuna karşı nadir topak elementi planı!

Çin, nadir toprak elementleri ve diğer kısıtlı malzemelerin ABD'ye akışını kolaylaştırmak için ABD ordusuyla bağlantısı olan şirketleri dışlayan ve diğer firmalar için ihracat onaylarını hızlandıran bir sistem planlıyor.

Wall Street Journal, haberine göre, "Doğrulanmış son kullanıcı" sistemi olarak adlandırılan VEU, Çin lideri Xi Jinping'in Başkan Trump'a verdiği bu tür malzemelerin ihracatını kolaylaştırma sözünü yerine getirmesini sağlarken, malzemelerin ABD askeri tedarikçilerine ulaşmamasını garanti edecek. Bu durum, Çin’in temel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Sistem sıkı bir şekilde uygulanırsa hem sivil hem de savunma müşterileri olan otomotiv ve havacılık şirketlerinin belirli Çin malzemelerini ithal etmesi daha zor hale gelebilir. Pekin'in planı hala değişebilir ve lisanslama sistemi uygulanana kadar kesin olmayacak.

Nadir toprak mıknatısları ve diğer kısıtlı malzemeler elektrikli araçlar ve yolcu uçakları gibi sivil ürünlerde yaygın olarak kullanılıyor ancak savaş uçakları, denizaltılar ve saldırı insansız hava araçlarında da gerekli görülüyor.

Pekin'in değerlendirdiği VEU mekanizması, ABD yasaları ve prosedürlerinden esinleniyor. Amerikan versiyonunda 2007'den beri aktif olan sistem kapsamında, belirli Çinli şirketler genel yetkilendirme altında hassas malları satın alabiliyor.