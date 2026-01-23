Çin’den emtia adımı: Vadeli işlemlerde dışa açılım hızlandı

Çin, emtia piyasalarına yabancı ilgiyi artırmak amacıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasına erişimi genişletti. Ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisinin aldığı kararla, denizaşırı yatırımcılara açık sözleşme sayısı 14 yeni ürünle artırıldı.

Bu kapsamda, Shanghai Futures Exchange bünyesinde nikel vadeli işlemleri ve nikel opsiyonları yabancı yatırımcılara açıldı. Ayrıca, Guangzhou Futures Exchange’de lityum karbonat vadeli işlemleri ve opsiyon sözleşmeleri devreye alındı. Shanghai International Energy Exchange’te işlem gören uluslararası bakır opsiyonları da erişime açılan ürünler arasında yer aldı.

Toplamda 14 yeni sözleşmenin eklenmesiyle, Çin vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında yabancı yatırımcıların işlem yapabildiği ürün yelpazesi genişletilmiş oldu. Düzenleyici adımın, özellikle nikel, lityum karbonat ve bakır gibi stratejik emtialarda uluslararası katılımı artırması hedefleniyor.

Yetkililer, bu genişlemenin Çin’in emtia piyasalarının derinliğini ve likiditesini artıracağını, fiyat oluşumunda küresel yatırımcıların rolünü güçlendireceğini değerlendiriyor. Adım, Çin’in finansal piyasalarını kademeli olarak dışa açma sürecinin bir parçası olarak görülüyor.