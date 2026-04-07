Çin'den gelen güçlü talep bakır fiyatlarını destekledi

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, Çin'den gelen güçlü talep beklentileriyle yükseliş kaydederken, diğer metaller ise karışık bir seyir izledi. ABD dolarının güçlenmesi ve yüksek petrol fiyatları gibi etkenlere rağmen bakır, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,52 artışla 12.424 dolara, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise yüzde 0,57 yükselerek 96.780 yuana ulaştı. SHFE bakır stoklarında 13 Mart'tan bu yana yüzde 30'un üzerinde bir düşüş yaşanması, Çin'deki güçlü talep sinyallerini pekiştirdi. Ayrıca Yangşan bakır primi 65 dolar/ton seviyesinde tutunurken, daha önce 69 dolara kadar çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birini görmüştü.

Diğer ana metallerde ise farklı yönlü hareketler gözlemlendi. LME'de alüminyum fiyatları Körfez bölgesindeki arz endişeleri nedeniyle yüzde 0,09 düşüşle 3.466,50 dolar/tona geriledi. Emirates Global Aluminium'un Al Taweelah eritme tesisindeki restorasyonun bir yıla kadar sürebileceği belirtildi.

Çinko LME'de değişmezken SHFE'de yüzde 0,13 düştü. Kurşun LME'de yüzde 0,05 yükselirken SHFE'de yüzde 0,24 kayıp yaşadı. Nikel LME'de yüzde 0,24, SHFE'de ise yüzde 0,50 değer kaybetti. Kalay fiyatları ise LME'de yüzde 0,03, SHFE'de yüzde 0,18 düşüş gösterdi. Brent vadeli işlem kontratlarının 110 dolar/varil üzerinde seyretmesi ve ABD dolarının değer kazanması, bakırdaki yükselişi bir miktar sınırladı.