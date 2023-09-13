Çin'den nadir metal hamlesi

Kazakistan Devlet Başkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Çin'e nadir metal tedarikini görüşmek üzere Çinli Lingyi iTech ve HG Technologies şirketlerinin CEO'ları bir araya geldiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı ofisi, potansiyel kaynaklar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Çin, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji cihazlar için hayati önem taşıyan nadir metal elementleri pazarına hakim durumdayken, Kazakistan bu tür mineraller açısından önemli potansiyel rezervlere sahip.