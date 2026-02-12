Çin’den nadir toprak elementleri ihracatı için şirketlere uyarı

Çinli bir metal sanayi kuruluşu, Pekin’in stratejik materyaller üzerindeki kontrolleri sıkılaştırması ve çift kullanımlı mallara yönelik denetimi artırması kapsamında, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin ihracatına ilişkin gelecek ay bir politika bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Çin Metaller, Mineraller ve Kimyasallar İthalat ve İhracat Ticaret Odası, etkinliği 25 Mart’ta Pekin’de gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı ve gümrük idaresinden yetkililer, metal firmalarına ihracat kontrolleri, gümrük işlemleri ve uyum gereklilikleri hakkında bilgi verecek. Ayrıca Çin-ABD ticaret ilişkilerine ve bir sonraki beş yıllık plan dönemi kapsamında daha geniş dış ticaret politikasına ilişkin bir görünüm sunacaklar.

Nadir toprak elementleri ile tungsten, kalay ve antimuan gibi metallerde küresel arz, talep ve yurt dışı kaynak geliştirme konularına yönelik piyasa analizi de gündemde yer alacak.