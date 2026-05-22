Çin’in alım muamması emtia piyasasını vurdu: Mısır vadeli işlemlerinde sert geri çekilme!

Pekin yönetiminin Amerikan tarım emtiasına yönelik alım niyetini genel hatlarıyla ortaya koymasına rağmen, hangi üründen ne kadar sipariş verileceğine dair hacimsel detayları gizli tutması küresel piyasalarda şüphe uyandırıyor. Çin Ticaret Bakanlığı ticareti genişletme niyetini bir rehber hedef olarak nitelendirirken, siparişlerin dağılımına ve gümrük kotalarına dair resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu belirsizlik, somut ihracat verisi bekleyen küresel fonların ve emtia tüccarlarının risk azaltma eğilimini tetikleyerek mısır vadeli işlemlerini son haftaların en düşük seviyelerine kadar sürüklüyor.

Üretim bölgelerindeki hava tahminleri arz endişelerini hafifletiyor

Fiyatlardaki düşüş eğilimini derinleştiren bir diğer unsur ise ABD’nin mısır üretim merkezlerinden gelen olumlu hava tahminleri oluyor. Tarım kuşağında önümüzdeki haftalarda etkili olması beklenen yağışların ürün gelişimini olumlu etkileyeceği öngörüsü, küresel arz kısıntısı endişelerini büyük ölçüde yatıştırıyor. Çin’den gelecek net alım haberlerini beklerken ivme kaybeden piyasa, bu olumlu iklim koşullarının da etkisiyle kısa süre önce test ettiği zirve seviyelerinden hızla uzaklaşarak teknik satışların etkisi altında kalıyor.

Yüksek girdi maliyetleri ve üretici gelirlerinde yeni risk dönemi

Gübre, yakıt ve lojistik maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde mısır fiyatlarında yaşanan gevşeme, üreticilerin gelir ve karlılık projeksiyonlarını da doğrudan tehdit ediyor. Çin’in mevcut soya fasulyesi ticaretine ek olarak mısır, buğday veya hayvancılık sektöründe kullanılan yemlik yan ürünlere yönelip yönelmeyeceği piyasaların ana yönünü belirleyecek kilit faktör olarak öne çıkıyor. Çin’den resmi ve detaylı bir satın alma takvimi gelmediği müddetçe, emtia piyasasındaki bu dalgalı ve temkinli seyrin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.