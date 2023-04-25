Çin'in altın üretimi pandemi öncesi seviyelere geri döndü

Çin Altın Derneği'nin verilerine göre, Çin'in yerli altın üreticilerinin kapasitelerinin pandemi öncesi seviyelere geri dönmesiyle birlikte ülkenin altın üretimi, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 artışla 84.97 tona yükseldi. Bu artışın altında yatan sebep ise Çin'deki pandemi kısıtlamalarının hafiflemesi ve üretimin normale dönmesi olarak belirtildi.

Ayrıca, Çin'de altın tüketimi de Ocak-Mart döneminde yıllık %12.03 artarak 291.6 tona ulaştı. Bu, ülkenin dünya genelinde en büyük altın tüketicisi olduğunu gösteriyor.