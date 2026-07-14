Çin'in alüminyum ihracatı rekor kırdı

Salı günü açıklanan resmi gümrük verilerine göre, Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı haziran ayında rekor seviyeye çıktı.

Verilere göre ihracat hacmi, haziran ayında 711 bin metrik tona yükselerek ilk kez 700 bin ton eşiğini aştı. Söz konusu rakam, mayıs ayındaki 632 bin tona kıyasla yüzde 12,5 artışa işaret etti.

2026 yılının ilk altı ayında işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 3,4 milyon tona ulaştı.

Gümrük Genel İdaresi'nin verileri, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatının haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 azalarak 5.105 metrik tona gerilediğini gösterdi.

Dünyanın en büyük üreticisi konumundaki ülkenin 17 mineralden oluşan bu grup için ihracatı, 2026 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 6,4 düşüşle 30.483 tona indi.

Gümrük verilerine göre, Çin'in çelik ürünleri ihracatı haziran ayında 10,32 milyon metrik ton olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde çelik ürünleri ihracatı ise yüzde 5,6 azalarak 54,87 milyon metrik tona geriledi.

İşlenmemiş bakır ithalatı ise haziran ayında 478 bin metrik ton olarak kaydedildi. Ocak-haziran döneminde işlenmemiş bakır ithalatı yüzde 5,3 azalarak 2,49 milyon metrik tona geriledi. Aynı dönemde bakır konsantreleri ve cevheri ithalatı, haziran ayında 2,34 milyon metrik ton olurken, yılın ilk yarısında yüzde 0,9 düşüşle 14,61 milyon metrik ton seviyesinde gerçekleşti.