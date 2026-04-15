Çin'in alüminyum ihracatında büyük artış bekleniyor

Uluslararası fiyatlar, 2022'den bu yana Çin piyasasına göre en yüksek primini gösterirken, metalin yerel stokları da son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak Çinli eritme tesisleri için bir ihracat penceresi açmış durumda.

Beijing Aladdiny Zhongying Business Consulting Co. analisti Zhu Liangmin, otomobil ve ambalaj gibi alanlarda kullanılan alüminyum ürünleri için denizaşırı siparişlerde nisan ayında belirgin bir artış görüleceğini belirtti. Aladdiny, savaşın yarattığı ek talep nedeniyle yıllık satışların 2024'te ihraç edilen rekor 6,7 milyon tonu yakalayabileceğini veya aşabileceğini tahmin ediyor.

Mart ayında 485.000 tona ulaşan ihracat, şubat ayına göre %13 daha yüksek olmakla birlikte bir önceki yıla göre daha düşüktü. Ancak ilk çeyrekte toplam ihracat 1,46 milyon tona ulaşarak geçen yılın temposunun %6,5 üzerine çıktı.