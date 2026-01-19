Çin'in alüminyum üretimi 2025'te rekor kırdı

Buna karşılık, en yaygın kullanılan diğer bir metal olan çelikte üretim yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık çelik üretimi %4,4 azalarak 961 milyon tona indi ve bu, 2019'dan bu yana ilk kez 1 milyar ton eşiğinin altında bir rakam anlamına geliyor. Aralık ayı üretimi ise 68,2 milyon tonla iki yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikeli de kapsayan on demir dışı metalin toplam üretimi ise aralık ayında %4,9 artışla 7,21 milyon metrik ton oldu. Bu metallerin yıllık toplam üretimi %3,9'luk artışla 81,75 milyon tona ulaştı.