Çin'in alüminyum üretimi temmuzda yüzde 3,8 arttı

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Yılın ilk yedi ayında ise ülkedeki toplam alüminyum üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 yükselişle 27,17 milyon metrik ton olarak gerçekleşti.

Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikelin de aralarında bulunduğu 10 demir dışı metalin toplam üretimi temmuz ayında yüzde 2,5 artarak 6,97 milyon metrik tona çıktı.

Söz konusu demir dışı metallerin yılbaşından temmuz sonuna kadar toplam üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 48,55 milyon metrik tona ulaştı.