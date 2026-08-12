Çin'in bakır üretiminde düşüş bekleniyor

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Antaike'nin tahminine göre, Çin'in rafine bakır üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,83 azalarak 1,05 milyon tona gerileyecek. Temmuz üretiminin de yıllık yüzde 3,18 düşüş gösterdiği ve 1,07 milyon tonluk beklentinin altında kaldığı tahmin ediliyor.

Üretimdeki zayıflamanın temel nedeni, bakır konsantresi piyasasında yaşanan ciddi hammadde sıkıntısı olarak gösteriliyor. İthal bakır konsantresi için uygulanan işleme ücretleri 7 Ağustos'ta ton başına eksi 175,7 dolarla rekor düşük seviyeye indi. Negatif işleme ücretleri, izabe tesislerinin konsantre tedarik etmek için satıcılara fiilen ödeme yaptığına işaret ederek arz sıkışıklığının boyutunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Çin'de yerel vergi faturalarına yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması, geri dönüştürülmüş bakır arzını da olumsuz etkiliyor. Böylece hem ithal konsantre hem de hurda bakır tarafındaki daralma, dünyanın en büyük bakır üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de rafine üretimi baskılıyor.