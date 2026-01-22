Çin’in gümüş ihracatı 16 yılın zirvesinde!

Yatırımcıların, Çin’in ihracat lisanslama politikasının rutin bir uzatımına ilişkin kaygıları, fiyatların rekor seviyelere yükselmesine katkı sağladı. Ancak büyük ihracatçılar, sevkiyatlarda anlamlı bir değişiklik yaşanmadığını bildirdi.

Analistler, ihracatın büyük bölümünün mevcut işleme ticareti kuralları kapsamında gerçekleştiğini belirtiyor. Rekor ihracat hacminin ise ağırlıklı olarak rafinaj kapasitesindeki artışı yansıttığı ifade ediliyor. Piyasa endişelerinin, özellikle Hindistan’da yayılan çevrim içi söylentiler ve yanlış algılarla daha da güçlendiği kaydedildi.

Jinrui Futures Co. analisti Zijie Wu, "Gümüş ihracatının çoğu mevcut işleme ticareti düzenlemeleri altında gerçekleşiyor" dedi. Wu, sevkiyatların büyük kısmının ithalatı katma değer vergisinden muaf tutan yeniden ihracat yapıları üzerinden yürütüldüğünü belirterek, sevkiyatları zorlayıcı biçimde kısıtlamaya yönelik herhangi bir adımın, geniş çapta vergi muafiyetlerinin kaldırılmasını gerektireceğini vurguladı.