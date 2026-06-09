Çin'in işlenmemiş bakır ithalatı mayısta geriledi

Açıklanan verilere göre, ülkenin işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı mayısta 446 bin ton olarak gerçekleşti.

2026 yılının ilk beş ayında Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı 2,01 milyon ton oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşe işaret etti.

Bakır konsantresi ve cevheri ithalatında ise mayıs ayında sınırlı artış görüldü. Çin'in bakır konsantresi ve cevheri ithalatı aylık bazda yüzde 0,38 artarak 2,36 milyon tona yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde bakır konsantresi ve cevheri ithalatı 12,28 milyon ton olarak kaydedildi. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.