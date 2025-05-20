Çin'in platin alımı 1 yılın en yükseğinde

Dünyanın en büyük platin tüketicisi olan Çin'e nisan ayında toplam 11,5 ton platin ithal edildi. Bloomberg Intelligence analistlerine göre, katalitik konvertörlerde ve laboratuvar ekipmanlarında da kullanılan metale yönelik küresel talebin bu on yılın geri kalanında arzı aşması bekleniyor.

Kuyumcular için önemli bir merkez olan ve 10.000'den fazla perakendecinin bulunduğu Shenzhen'deki geniş Shuibei pazarı, değişimin bir görüntüsünü sunuyor. Pazarın en büyüklerinden birinin genel müdür yardımcısı Yang Yang'a göre, genişleyen pazardaki platin perakendecilerinin sayısı bir ay içinde üçe katlandı.

Yang Yang, "Bazı altın atölyeleri şimdi talep artışından faydalanmaya çalışıyor. Ancak iki metal çok farklı işçilik gerektirdiği için bu geçiş kolay değil" dedi.

Platin imalatçıları bunalmış durumda ve perakendeciler iki katına çıkan benzeri görülmemiş bekleme süreleriyle karşı karşıya, diye ekledi.