Çin'in rafine bakır ithalatı dokuz ayın zirvesine çıktı

Haziran ayında rafine bakır ithalatı 281 bin 307 ton olarak gerçekleşti. İthalat mayıs ayına göre yüzde 0,5 artarken, geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İthal bakıra yönelik talebin güçlenmesiyle Yangshan bakır primi de 17 Temmuz'da ton başına 100 dolara yükselerek 14 ayın zirvesine çıktı.

Ülke bazında bakıldığında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Çin'e bakır sevkiyatı yüzde 18, Rusya'nın sevkiyatı yüzde 21 ve Şili'nin ihracatı yüzde 57 arttı.

Çin'in rafine bakır ithalatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 42 yükselirken, geçen yılın aynı döneminin yüzde 3 üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın yılın ilk yarısındaki toplam rafine bakır ithalatı yıllık bazda yüzde 14,3 azalarak 1,41 milyon tona geriledi.