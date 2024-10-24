Çinko 3 haftanın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık çinko %1,8 artışla 3.199 dolar/tona yükselerek 3 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kontrat, TSİ 06.52'de %1,7 artışla işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli çinko kontratı, %1,6 artışla 25.455 yuan/tona (3.578,66 dolar) çıktı.

LME'de çinko nakit kontratı dün üç aylık kontratına göre 58,25 dolar/ton primli işlem görerek Eylül 2022'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve yakınlardaki arz sıkışıklığına işaret etti.

Spekülatörler, teknik sıkışıklığın önümüzdeki haftalarda bir ralliye dönüşeceği beklentisiyle LME çinko vadeli işlem ve opsiyonlarında pozisyon artırıyor.

Analistler, çinko piyasasının bu yıl bir dizi maden aksaklıkları nedeniyle sarsıldığını ve çinko cevheri ve konsantre arzını önemli ölçüde daralttığını belirtti.

Ana firma Sibanye Stillwater, Cuma günü yaptığı açıklamada, Avustralya'daki Century Zinc'teki faaliyetlerin Kasım ortasına kadar askıya alındığını bildirdi.

Bir işlemci, bir devralma savaşının ortasında hisseleri %29,9 artışla rekor seviyeye yükselen Korea Zinc'e yönelik duyarlılığın da çinko fiyatlarını artırdığını kaydetti.

LME'de alüminyum %0,7 artışla 2.688 dolar/tona yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, SHFE'de alüminyum 21.170 yuan ile 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Fiyatlar, hammadde alümina ve boksit arzındaki sıkışıklıktan destek buluyor.

LME'de bakır %0,6 artışla 9.576 dolar/tona, kalay %1,1 artışla 31.250 dolara yükselirken, nikel %0,2 düşüşle 16.275 dolar/tona ve kurşun %0,2 düşüşle 2.059 dolar/tona geriledi.