Çinko arz endişeleriyle yaklaşık dört yılın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli çinko fiyatı yüzde 2,3 artışla ton başına 3.610 dolara yükseldi. Galvanizli çelik üretiminde kullanılan metal gün içinde 3.616,50 doları görerek Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Nexa Resources, Latin Amerika'nın en büyük çinko izabe tesisi olan ve yıllık 344 bin 400 ton kapasiteye sahip Peru'daki Cajamarquilla tesisinde çıkan yangının eritme altyapısına zarar vermesi nedeniyle faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bu gelişme, Glencore'un kontrolündeki Kazzinc'in geçen hafta yaşanan patlama sonrası Doğu Kazakistan'daki çinko ve kurşun tesislerinin azaltılmış kapasiteyle çalıştığını duyurmasının hemen ardından geldi.

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu, bu olaylar yaşanmadan önce de rafine çinko piyasasında bu yıl 19 bin tonluk açık bekliyordu.

LME'deki çinko stokları 110 bin 875 ton seviyesinde bulunuyor. Bu miktar küresel tüketimin üç günden daha azına karşılık geliyor. Ancak spot LME çinko kontratının üç ay vadeli kontrata göre ton başına 19 dolar iskontolu işlem görmesi, piyasada henüz anlık bir fiziki sıkışıklık olmadığını gösteriyor.

Bakır tarafında ise fiyatlar yüzde 0,7 düşüşle ton başına 14.045,50 dolara geriledi. Çarşamba günü 14.196,50 dolara kadar çıkan bakır, 29 Ocak'ta gördüğü 14.527,50 dolarlık tarihi zirvenin ardından en yüksek seviyesini test etmişti.

Piyasa oyuncuları, bakırdaki son sert yükselişin piyasayı kâr satışlarına açık hale getirdiğini belirtti. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin doları güçlendirmesi ve Fed'in kısa vadede faiz indireceği beklentilerini zayıflatması da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

Analistler, piyasada yeni yükselişler için taze katalizörlere ihtiyaç olduğunu, bu nedenle yatırımcıların Xi Jinping ile Donald Trump arasında başlayan görüşmelerin seyrini yakından izlediğini ifade etti.

Diğer temel metallerde alüminyum yüzde 0,1 artışla 3.655,50 dolara çıkarak dört yılın zirvesine yakın seyretti. Kurşun 2.008 dolarda yatay kalırken, nikel yüzde 1,2 düşüşle 18.945 dolara, kalay ise yüzde 0,6 gerileyerek 55.680 dolara indi.