Çinko beş ayın zirvesinden geri döndü

Londra'da çinko fiyatları, güçlü doların etkisiyle beş ayın en yüksek seviyesinden geriledi. Beklenen arz artışının ise muhtemelen daha fazla fiyat artışına baskı yapacağı belirtildi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli çinko, bir önceki günde gördüğü 2.675 dolar/ton ile 10 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinden gerileyerek TSİ 07.43'te %1,8 düşüşle 2.554 dolar/tona indi. Kontrat üçüncü çeyrekte yüzde 11 artmıştı.

Borsa verilerine göre, LME ve SHFE'de toplam çinko stokları ikinci ve üçüncü çeyrekte azaldı, ancak yine de yılın başından bu yana %165 artışla 134.904 tona yükseldi.

Dolar, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki görüşlerin etkisiyle yüksek seviyelerini korudu.

Analistler, fiyatların önümüzdeki aylarda nispeten sabit kalmasını bekliyor.

Fitch Solutions, fiyat tahminini 2023 yılı için ortalama 2.550 dolar/ton seviyesinde tuttu. Bu da Eylül-Aralık döneminde fiyatların ortalama 2.212 dolar/ton olacağı anlamına geliyor.

LME'de bakır %0,6 düşüşle 8.004,50 dolar/ton ile 26 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, kurşun 2.137 dolar/ton ile beş ayın en düşük seviyesini gördü.

LME'de alüminyum %0,5 düşüşle 2.309 dolar/tondan, nikel %0,3 artışla 18.800 dolar/tondan, kalay ise %1,7 artışla 23.900 dolar/tondan işlem gördü.