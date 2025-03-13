Çinko fiyatı 7 haftanın zirvesinde!

Londra'da temel metaller, Trump'ın agresif gümrük vergileri nedeniyle büyük ölçüde gerilerken, çinko Nyrstar'ın Avustralya'da üretimi azaltmasıyla yedi haftayı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü, diğer tüm ülkeler için oranları yüzde 25'te tutarak ve önceki muafiyetleri, istisnaları ve kotaları iptal etmesinin yanı sıra önceki tarifelerine misilleme yapması üzerine Kanada'nın çelik ve alüminyum ithalat vergisini iki katına çıkararak yüzde 50'ye çıkararak sert tepki gösterdi.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık çinko, TSİ 06.41'de yüzde 0,3 değer kazanarak 2.932 dolar/tona yükseldi.

Nyrstar'ın çarşamba günü Avustralya'daki Hobart çinko operasyonlarında Nisan ayından itibaren yüzde 25 üretim kesintisine gideceğini açıklamasının ardından seansın başlarında yedi haftanın zirvesine ulaştı ve fiyatları yükseltti.

LME'de bakır yüzde 0,1 değer kazanarak 9.777 dolar/tondan, alüminyum yüzde 0,2 değer kaybederek 2.698,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 değer kaybederek 2.080 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 azalarak 33.400 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,9 düşüşle 16.495dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de bakır yüzde 0,8 artışla 79.490 yuan/tondan (10.892,44 dolar), alüminyum yatay seyrederek 20.930 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 24.105 yuan/tondan, kalay yüzde 0,5 artışla 265.100 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,8 artışla 17.585 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,2 artışla 132.820 yuan/tondan işlem gördü.