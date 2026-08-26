Çinkoda arz sıkışıklığı ralliyi altıncı güne taşıdı

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Londra Metal Borsası'nda çinko ton başına 3.907 dolara yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Metal, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

Fiziki piyasadaki sıkışıklığın önemli göstergelerinden biri olan spot çinko ile üç ay vadeli kontrat arasındaki prim de ton başına 132 dolara çıktı. Spot fiyatın vadeli fiyatın belirgin şekilde üzerinde seyretmesi, kısa vadede teslim edilebilir metal arzının sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Diğer baz metallerde ise daha sakin bir seyir izlendi. LME'de bakır ton başına 14.355 dolar civarında yatay seyrederken, gün içinde 14.437 dolara kadar yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,6 artışla ton başına 108.750 yuana çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 3.236 dolara, kurşun yüzde 0,2 kayıpla 1.902 dolara geriledi. Nikel yüzde 0,3 düşerek 16.990 dolara, kalay ise yüzde 0,2 gerileyerek ton başına 55.750 dolara indi.