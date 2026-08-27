Çinkoda ralli 7. güne taşındı: Fiyatlar 4 yılın zirvesinde

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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çinko kontratı da yüzde 1,69 yükselerek ton başına 26.700 yuana çıktı. Fiziksel piyasadaki sıkışıklığın en belirgin göstergelerinden biri olan LME nakit-3 ay vadeli fiyat farkı 198,95 dolar backwardation seviyesine yükseldi.

Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu verilerine göre küresel rafine çinko piyasası haziranda açığa döndü. LME çinko stokları 97.325 ton seviyesinde bulunurken, bu rakam geçen ekimdeki sıkışma döneminde görülen dip seviyelerin iki katından fazla.

Diğer baz metallerde LME'de bakır yüzde 0,37, alüminyum yüzde 0,48, nikel yüzde 0,34 ve kalay yüzde 0,74 yükselirken kurşun yüzde 0,1 geriledi. Piyasalarda ayrıca ABD enflasyon verilerinin faiz görünümüne etkisi izleniyor.