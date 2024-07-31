Çinli araştırma kuruluşu: Bakır fiyatları ikinci yarıda düşecek

Antaike analisti, küresel ekonomik yavaşlama, istikrarlı rafine bakır üretim büyümesi ve beklenen faiz oranı indirimleri konusundaki endişelerin 2024'ün geri kalanında bakır fiyatlarını baskılayacağını söyledi.

Analist, bakır için bir sonraki destek seviyesinin Londra Metal Borsası'nda (LME) 8.500 dolar/ton ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) 68.900 yuan/ton (9.540,29 dolar) olduğunu, aksi takdirde fiyatların 8.000 dolar/tona ve 64.900 yuan/tona düşebileceğini belirtti.

Antaike, Çin'in rafine bakır talebinin 2024'te geçen yılki %5,3'ten %2,5'e yavaşlayacağını, bunun da inşaat sektörünün zayıflığından kaynaklandığını tahmin ediyor. Antaike, zayıf ilk yarı performansı göz önüne alındığında, gerçek talebin mevcut tahminin gerisinde kalabileceğini kaydetti.

Antaike, küresel rafine bakır fazlasının 2024'te geçen yılın biraz üzerinde 300.000 ton olması beklendiğini, konsantre pazarının sıkı olmaya devam edeceğini ve bu yıl muhtemelen 200.000 tonluk bir açık göreceğini belirtti.

Antaike, kalay piyasasında geçen yılki 14.262 tonluk fazlaya kıyasla Çin'deki 2.920 tonluk açığın da desteğiyle, bu yıl kalay fiyatlarının yıllık yaklaşık %25 artarak SHFE'de ortalama 268.000 yuan/tona çıkabileceğini vurguladı.

Antaike analisti, SHFE'deki alüminyum fiyatlarının bu yıl ortalama %9 artarak 19.900 yuana çıkacağını söylerken talebin geleneksel olarak zayıf geçen üçüncü çeyreğin ardından dördüncü çeyrekte toparlanacağını ifade etti.

İnşaat, ulaşım ve paketlemede kullanılan alüminyuma olan talebin bu yıl Çin'de ihracatın etkisiyle yaklaşık %4 artarak 44,6 milyon tona ulaşmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Antaike, önümüzdeki iki yıldaki elektrolitik alüminyum arz görünümünün, Çin'in 45 milyon tonluk kapasite tavanı, güneybatı Çin'deki üretim kesintileri ve Rus metallerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle sıkı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bu arada, maden arzındaki kesintiler ve %2'lik talep büyüme tahmini nedeniyle çinko fiyatlarının bu yıl 2023'e göre %10 artması bekleniyor.