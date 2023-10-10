Çinli bakır devinin patronu gözaltında mı?

Çin'in en büyük bakır ticaret şirketlerinden Maike Metals International'ın kurucusu He Jinbi'nin polis tarafından gözaltına alınıldığına inanılıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Maile Metals yöneticileri, şirketin kurucusuyla irtibatlarını kaybettiler.

He Jinbi, Maike Metals International Co. şirketini kurup Çin'in en büyük rafine bakır ithalatçısı haline getirdikten sonra geçen yıl yaşanan likidite krizi şirketi dize getirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, iş arkadaşlarının He Jinbin'den en az bir gündür haber alamadıklarını ve memleketi Shaanxi eyaletinde sorgulanmak üzere polis tarafından götürüldüğü bilgisini aldıklarını öne sürdüler.

Maike ve He, şirketin geçen yıl Çin'in uzatılmış Covid kilitlemeleri sırasında satın alımlar için ödeme yapmakta zorlanmaya başlamasından bu yana alacaklılar tarafından yasal işlemlerin odağı haline geldi. Bloomberg geçtiğimiz Eylül ayında şirketin ticari faaliyetlerinin büyük ölçüde durma noktasına geldiğini bildirmişti.