Çinli çinko üreticileri ihracat penceresinin açılmasını bekliyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında çinko fiyatları, uluslararası fiyatların ton başına 400 dolardan fazla altında bulunuyor. Bu fark, 2022'den bu yana görülen en yüksek iskonto olarak kaydedildi.

Mevcut fiyat farkı, Güneydoğu Asya'daki işleyicilere spot satış yapılmasına imkân tanıyor. Ancak Londra Metal Borsası depolarına sevkiyatın ekonomik hale gelmesi için farkın yaklaşık 100 dolar daha açılması gerekiyor.

Jinrui Futures analisti Zeng Tong, yurt içi stoklar artmaya devam ederken izabe tesislerinin borsa teslimatlarına yönelik arbitraj penceresinin açılmasını yakından izlediğini belirtti.

Çin, çeliğin galvanizlenmesinde kullanılan çinkonun dünyadaki en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Ülkedeki emlak piyasasının çöküşü metal talebini olumsuz etkilerken, yurt içi stoklar dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsasına teslimat yapılması, yatırımcıların daha sınırlı spot ihracat kanallarına bağlı kalmak yerine daha yüksek küresel fiyatlardan daha fazla metal satmasına olanak sağlayacak.

Çin'in son anlamlı çinko ihracatı, izabe tesislerindeki üretim kesintilerinin uluslararası fiyatları yükselttiği ekim ayında gerçekleşmişti.

Bu kez ise İran savaşının yükselttiği enerji maliyetleri nedeniyle yurt dışındaki sanayi talebinin zayıf kalması, ihracat satışlarını sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.