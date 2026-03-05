Citi alüminyum fiyat tahminini yükseltti

Citi, İran'da savaşın patlak vermesinin ardından yaşanan arz kesintileri ve mücbir sebep ilanlarını gerekçe göstererek LME alüminyumu uçun 0–3 aylık fiyat hedefini metrik ton başına 3.400 dolardan 3.600 dolara yükseltti. Banka, yükseliş senaryosunda fiyatların 4.000 dolara ulaşabileceğini de belirtti.

Citi, "Mücbir sebep artık iki Körfez üreticisinde somutlaştı; bu durum, riskten gerçekleşen kesintiye doğru belirgin bir geçişe işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

Dün, dünyanın Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticisi olan Aluminium Bahrain (Alba) sevkiyatlarını durdurduğunu açıklayarak mücbir sebep ilan etti. Bu gelişme, LME’de üç aylık alüminyum fiyatını son dört yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Citi, çatışmanın etkilerinin uzun sürebileceğini, özellikle konteynerle taşınan birincil metal ve katma değerli ürünlerde normalleşmenin tanker akışlarına göre daha yavaş olacağını vurguladı. Ayrıca tesislerde veya potline’larda yaşanabilecek istikrarsızlıkların yeniden başlatmaları aylarca geciktirebileceğine dikkat çekti.

Goldman Sachs ise pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, bölgedeki üretimin bir ay kaybedilmesi halinde fiyatların 3.600 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.