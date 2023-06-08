Citi: Bakıra alış furyası geliyor

Almanya'nın resesyona girmesi ve Çin'in Mayıs ayında genişlemek yerine daralmış olan imalat faaliyeti haberleriyle bakır piyasasında pesimist bir havanın derinleştiğini hatırlatan Citi'nin emtia araştırma müdürü Max Layton, bu durumun değişmeye başlayacağını savundu.

Enerji dönüşümünün bakıra talebi artıracağı beklentilerine işaret eden Layton, küresel ekonomi için bulutlar dağıldığında yatırımcıların bakır almak için birbirleriyle yarışacaklarını iddia etti.

Layton, "Eğer emtialarda dekarbonizasyon ticareti yapmak istiyorsanız, tek gerçekten likit emtia bakırdır ve likiditesi diğerlerine kıyasla çok daha fazladır. Bakırın benzersiz özellikleri, petrolün 2008 yılındaki boğa koşusunu çocuk oyuncağı gibi gösterebilir" dedi.

Glencore ve Trafigura gibi emtia devleri, enerji dönüşüm çabalarının tetiklediği talep artışı nedeniyle yaklaşan bir bakır kıtlığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Glencore'un CEO'su Gary Nagle, geçen Aralık ayında analistlere, "Bakırda büyük bir arz açığı geliyor ve insanlar hakkında ne kadar yazsalar da fiyat henüz bunu yansıtmıyor," dedi.

Trafigura'nın metaller ve mineraller biriminden sorumlu ortak başkanı Kostas Bintas ise talep ve arz arasındaki boşluk nedeniyle bakır fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda ton başına 10.000 doların üzerine çıkacağını ve belki de 12.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.