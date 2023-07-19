Citi: Çinko ve nikel gerileyecek
ABD’li banka Citi, arz fazlası oluşacağı beklentisi ile çinko ve nikel fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti.
Foreks
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Citi, piyasalarda arz fazlası oluşacağı beklentilerine ve maliyet deflasyonuna işaret ederek nikel ve çinkoda fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 10-15 daha düşeceğini tahmin etti.
Bakırda zayıflığın ise orta vadeye yönelik güçlü alım için fırsat oluşturduğunu savunan Citi, 2025 için temel senaryosunda bakır fiyatını 12 bin dolar/ton olarak gördüğünü hatırlattı.