Citi: Jeopolitik gelişmeler kısa vadede petrolü destekliyor

Citigroup (Citi), ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve İran’ı kapsayan barış anlaşmaları için baskıyı artırmasıyla petrol fiyatlarının kısa vadede destekli kalabileceğini, ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir çözümün ham petrol fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtti.

Banka, Brent petrolün geçen ay yaklaşık 60 dolardan 70 dolar/varil seviyesine yaklaştığını; bunun kısmen ABD’nin Rus ve İran petrolüne yönelik yaptırımlarının daha sıkı uygulanması ve diğer arz kesintilerini yansıttığını belirtti.

Citi, ABD’nin fiyatların erişilebilirliğini etkileyebileceği kanallardan birinin Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması ve İran ile gerilimin azaltılması olabileceğini; bunun da ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarının düşmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Citi analistleri, “Temel senaryomuz hem İran hem de Rusya-Ukrayna anlaşmalarının bu yıl yaz aylarına kadar ya da yaz aylarında gerçekleşeceği ve bunun Brent fiyatlarını varil başına 60-62 dolar seviyesine düşüreceği, ayrıca dizel ve benzin marjlarını 5-10 dolar azaltacağı yönündedir” ifadelerini kullandı.

Citi, önümüzdeki aylarda Rus arzındaki kesintilerin Brent’i 65-70 dolar aralığında tutması halinde, OPEC+’ın atıl kapasiteden üretimi artırarak yanıt vereceğini öngörüyor.

Citi ayrıca Çin’in Rus ve İran petrolünü küresel referans fiyatlara göre indirimli satın aldığını ve hem tüketim hem de stoklama amacıyla alım yaptığını; Rusya/Ukrayna ve İran yaptırımları yürürlükte kaldığı sürece bunun 2026’da da devam etmesini beklediğini belirtti.