Citi petrol için yeni tahmin açıkladı

Citi, Brent petrol fiyatına ilişkin kısa vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, Brent petrol için 2026 yılı ilk çeyrek ortalama fiyat tahminini 73 dolardan 75 dolara, ikinci çeyrek tahminini 70 dolardan 78 dolara ve üçüncü çeyrek tahminini ise 62 dolardan 68 dolara yükseltti. Citi’ye göre kısa vadede petrol fiyatları varil başına 80–100 dolar aralığında dalgalanabilir.

Kurum, ABD ve İsrail’in hedeflerine ulaşmasının ardından İran'da gerilimin azalmasının beklendiğini ifade etti. Ancak, bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde 1970’lerde yaşanan petrol şoklarına benzer bir arz şokunun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.