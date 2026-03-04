Citi'den bakır fiyatları için kötümser senaryo

Citi analistleri, İran krizi ve Körfez enerji altyapısındaki olası kesintilerin bakır fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtti. Banka yayımladığı notta, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte pozisyonların çözülmesinin bakır fiyatlarını ton başına 12.000 doların altına indirebileceği ifade edildi.

Analistler, baz metallerin genel olarak devam eden çatışmaya karşı "ayı yönlü" bir pozisyon aldığını, enerji arz şokuna dair endişelerin enflasyonist baskıları artırarak yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden fiyatlamasına yol açtığını vurguladı.

Temel senaryo, çatışmanın birkaç haftada yatışması

Citi’nin temel senaryosu ise, çatışmanın birkaç hafta içinde yatışması. Bu durumda bakır fiyatlarının üç ay içinde 13.500-14.000 dolar aralığına toparlanabileceği öngörülüyor.

Londra Metal Borsası’nda üç aylık bakır kontratı bu sabah yüzde 0,9 yükselerek 13.075 dolar/ton seviyesine çıktı.