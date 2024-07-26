Citi'den bakır fiyatları için yeni tahmin: 3 ay içinde...

Citi Research, bakır fiyatlarının önümüzdeki haftalarda yön bulmakta zorlanacağını, üç ay içinde 9.500 dolar/tona ve 2025'in başlarında 11.000 dolar/tona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Citi daha önce 0-3 ay ve 6-12 ay için fiyat beklentilerini sırasıyla 10.000 dolar/ton ve 12.000 dolar/ton olarak belirlemişti.

Banka, beklenen yükselişi, Fed'in beklenen faiz indirimleri ve 2024'ün ikinci yarısında beklenen stok düşüşleri ve açıkları tarafından yönlendirilen küresel üretim hissiyatındaki toparlanmaya bağladı.

Citi, "Çin'in rafine bakır üretimindeki ve görünür stoklardaki güçlü büyümenin, büyük ölçüde sürdürülemez hurda piyasasını ve daha önceki fiyat zirvelerine ve bu düşük ~9.000 dolar/ton fiyat seviyelerinde tersine dönecek olan arbitraj dinamiklerine yanıt olarak tüketicilerin stoklarını eritmesini yansıttığına inanıyoruz" dedi.

Bakır fiyatları, Çin'deki talebe ilişkin endişelerin baskı yapmasıyla bugün 9.100 dolar/ton seviyesinin altında işlem gördü.