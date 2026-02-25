Citi’den bakır fiyatlarında kritik beklenti

Citi, kısa vadede bakır fiyatları konusunda iyimser olduğunu açıkladı ve önümüzdeki üç ay içinde fiyatların 14.000 dolar/ton seviyesine ulaşmasını öngördü.

Banka, kısa vadeli düşüş risklerinin sınırlı olduğunu, bunun nedeninin hem fiziksel hem de finansal piyasalarda dipten alımların güçlü olması ve Çin’de önümüzdeki aylarda mevsimsel stok azalışlarının devam etmesi olduğunu belirtti.

Citi, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminini 13.000 dolar/ton olarak korudu ve bunun global bakır piyasasını yıl boyunca büyük ölçüde dengeleyeceğini öngördü.

Citi ayrıca, ABD-İran arasında olası bir nükleer anlaşmanın ya da gerilimlerde kısa vadeli bir yumuşamanın, bakır gibi risk duyarlı varlıkları olumlu etkileyebileceğini ifade etti. Raporda, COMEX-LME arasındaki arbitraj dinamiklerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin ise zayıfladığına dikkat çekildi.

Bakır fiyatları 6.010 dolar/ton seviyesinde izleniyor.