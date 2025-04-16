Citi’den bakır için kritik düşüş beklentisi

Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta gümrük vergilerini gevşettiğini, Çin'in düşüşlerde alım yaptığını ve ABD'nin stokçuluğu nedeniyle hurda arzının kısıtlı kaldığını belirterek önümüzdeki üç ay boyunca bakır fiyatlarında daha yavaş bir düşüş olacağını tahmin etti.

Citi dün yayımladığı notunda, “Tüm bunlar, daha önce beklediğimiz daha derin ve hızlı yatırımcı satışına kıyasla 2025'in ikinci çeyreğine kadar daha kademeli bir bakır fiyatı düşüşüne işaret ediyor ve fonlar hala net yükseliş pozisyonunda” dedi.

Yatırım bankası üç aylık bakır tahminini 8.800 dolar/tona yükseltti. Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından 7 Nisan'da tahminini 8.000 dolara düşürmüştü.

Banka, ikinci çeyrekte ortalama bakır fiyatlarının 9.000 dolar/ton olacağını tahmin ediyor.

Citi, ABD'nin gümrük vergileri, özellikle de üretim merkezi Çin'e uygulanan %145'lik vergi nedeniyle fiziki bakır tüketimi ve üretim faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle önümüzdeki üç ila altı ay boyunca düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi.

Citi ayrıca ikinci çeyrek için alüminyum fiyat tahminini 2.200 dolar/tondan 2.300 dolar/tona yükseltti ve ortalama 2.400 dolar olarak belirledi.