Citi’den bakıra özel gümrük vergisi tahmini!

Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin bakır ithalatına yönelik bir soruşturma başlatan kararnamesinin ardından, 2025 yılının dördüncü çeyreğine kadar bakıra özel yüzde 25'lik gümrük vergisinin nihai olarak uygulanmasını beklediğini belirtti.

Citi, dün geçtiği notta LME üzerindeki 1 yıl vadeli COMEX bakır priminin, bu yılın sonlarına doğru onaylandığında yüzde 25'lik bir tarifeyi (yaklaşık 2.400 dolar/ton) yansıtacağını, ancak bu arada etkili bir yüzde 15-20 oranında (1.400-1.900 dolar/ton civarında) fiyatlanabileceğini tahmin ediyor.

Citi, gümrük vergisi duyurusunun nihai vergiler konusunda güveni artırması gerektiğini ve gümrük vergileri öncesinde ABD'li alıcıların bakır stoklayarak fiyatları artırabileceğini, ancak gümrük vergileri yürürlüğe girdiğinde bu eğilimin tersine dönebileceğini kaydetti.

Banka ayrıca, “ABD'nin bakır ithalatına yönelik etkili vergilerin, karşılıklı tarifeler ve Kanada ve Meksika'ya açıklananlar gibi ülkeye özgü vergiler gibi diğer kanallar yoluyla daha erken gelebileceği” konusunda da uyarıyor.

Citi, soruşturmanın ham cevher, rafine metal, alaşımlar, hurda ve mamul ürünler dahil olmak üzere çeşitli bakır türlerini kapsayacağını söyledi.

Resmi incelemenin 270 güne kadar (Kasım 2025 sonuna kadar) sürmesi öngörülürken, Citi çelik ve alüminyum gibi geçmiş vakaların sürecin daha hızlı ilerleyebileceğine işaret ettiğini belirtiyor.