Citi’den çarpıcı tahmin: O metalde gerçek ralli 2026’da bekleniyor!

Citi, bakır fiyatlarına yönelik paylaştığı son tahmininde, 2026 yılının ikinci çeyreğinde fiyatların ortalama 12.000 dolar/ton seviyesine ulaşacağını öngörürken, olumlu senaryodaysa 14.000 dolar/ton seviyesine kadar yükseliş öngördü.

Fiziksel talep zayıf

ABD’li bankacılık devi Citi'nin raporunda, yıl sonunda bakır fiyatlarının 11.000 dolar/ton seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor. Banka, kısa vadede fiziksel talebin zayıf seyrettiğini ancak 2026'da daha güçlü göstergelerin fiyatlara da yansıyacağını belirtti.

Raporda, destekleyici faktörlerin ortaya çıkması halinde 12.000 dolar/ton seviyesinin daha erken görülebileceği de belirtildi.

2025’te yükseliş sınırlı

Citi raporunda, dünyada imalat tarafındaki oynaklığın bakır talebi için sınırlı bir yükseliş potansiyeline işaret ettiği belirtilirken, 2024'teki güçlü baz etkisinin ardından 2025'in son çeyreğinde tüketim artışının zayıf kalacağına da dikkat çekildi. Ancak ABD'deki maliye politikaları ve küresel parasal genişlemenin etkisiyle 2026'da toparlanma bekledikleri de vurgulandı.

Goldman Sachs: Bakırda yükseliş kısa süreli olacak

Ekim ayı sonlarında yaptığı değerlendirmede, Goldman Sachs analistleri, bakır fiyatlarının 11 bin doların üzerine çıksa da bu yükselişin kalıcı olmayacağını öngörmüştü. Goldman Sachs, fiyatların metrik ton başına 10.000 ila 11.000 dolar aralığında dengeleneceğini öngörüyor.