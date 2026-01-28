Citi'den gümüş fiyatları için 'çılgın' tahmin!

Citi, gümüşe yönelik kısa vadeli fiyat beklentisini sert şekilde yukarı revize ederek 0-3 aylık hedefini ons başına 150 dolara çıkardı. Önceki tahmin 100 dolar seviyesindeydi. Citi, bu revizyonun arkasında güçlü fiyat momentumu, değerli metallere yönelen sermaye akışı ve fiziksel arzda yaşanan sıkışıklığın bulunduğunu belirtti.

Citi, gümüşü 'altının steroidli hali' olarak tanımlarken, yatırımcıların altından gümüşe yöneldiğine dikkat çekti. Kuruma göre gümüş, tarihsel ölçütlere kıyasla hala altına göre iskontolu işlem görüyor ve bu durum daha fazla 'yakalama rallisine' alan bırakıyor.

Citi, önümüzdeki haftalarda gümüş fiyatlarında yüzde 30-40 ilave yükseliş potansiyeli görüyor. Bu da fiyatların 150 dolar/ons seviyesine ulaşabileceği anlamına geliyor.