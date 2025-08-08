Citi'den petrol fiyatı için düşüş senaryosu

Citi, piyasalardaki yumuşama eğilimine dikkat çekerek brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 60 doların altındaki seviyelere doğru ilerleyebileceğini öngördü.

Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesi ve Rus arzı üzerindeki orta düzeyli etkiye rağmen, Hindistan'ın alımlarını azaltmasıyla Çin'in daha fazla indirimli Rus ham petrolünü absorbe ettiğini kaydetti. Ayrıca, ABD'nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma endişeleri nedeniyle yaptırım uygulama iştahının sınırlı kalabileceği belirtildi.

Citi, fiyatlar için potansiyel bir düşüş senaryosunun, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.