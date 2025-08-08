  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Citi'den petrol fiyatı için düşüş senaryosu
Takip Et

Citi'den petrol fiyatı için düşüş senaryosu

ABD merkezli yatırım bankası Citi'ye göre, Brent petrol fiyatı yıl sonuna kadar 60 doların altına inebilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Citi'den petrol fiyatı için düşüş senaryosu
Takip Et

Citi, piyasalardaki yumuşama eğilimine dikkat çekerek brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 60 doların altındaki seviyelere doğru ilerleyebileceğini öngördü.

Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesi ve Rus arzı üzerindeki orta düzeyli etkiye rağmen, Hindistan'ın alımlarını azaltmasıyla Çin'in daha fazla indirimli Rus ham petrolünü absorbe ettiğini kaydetti. Ayrıca, ABD'nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma endişeleri nedeniyle yaptırım uygulama iştahının sınırlı kalabileceği belirtildi.

Citi, fiyatlar için potansiyel bir düşüş senaryosunun, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması durumunda gerçekleşebileceğini ifade etti.

MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardıMSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardıFinans

 

Emtia Haberleri
Demir cevherinde Çin'in çelik ihracatı etkisi
Demir cevherinde Çin'in çelik ihracatı etkisi
Bakır, doların zayıflamasıyla haftalık kazanca hazırlanıyor
Bakır, doların zayıflamasıyla haftalık kazanca hazırlanıyor
İşte emtia piyasasının temmuz karnesi!
İşte emtia piyasasının temmuz karnesi!
Demir cevheri, yatırımcıların yön değiştirmesiyle düşüşe geçti
Demir cevheri, yatırımcıların yön değiştirmesiyle düşüşe geçti
Bakır fiyatları, Şili'deki arz sorunları nedeniyle yükseldi
Bakır fiyatları, Şili'deki arz sorunları nedeniyle yükseldi
Demir cevheri Çin talebiyle kazancını sürdürdü
Demir cevheri Çin talebiyle kazancını sürdürdü