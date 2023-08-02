Dalian kok kömürü 3 ayın zirvesinde

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları, Çin'in kuzeyinde gerçekleşen on yılı aşkın sürenin en kötü fırtınalarının arzda aksamalara neden olmasıyla üç ayı aşkın sürenin zirvesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı kok kömürü vadeli kontratı %4 artarak metrik ton başına 1,537.5 yuan ile 20 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kok ise yaklaşık %2.5 yükseldi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %0.18 düşüşle metrik ton başına 838.5 yuana geriledi.

Singapur emtia borsasında işlem gören Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı metrik ton başına 105.95 dolarda yatay seyretti.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %0.13, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.17 geriledi.

Paslanmaz çelik ise %0.33 yükseldi.