Darbe oldu uranyum fiyatları uçtu

Nijer'deki askeri darbe, ülkenin küresel uranyum arzının karşılanmasındaki önemini bir kez daha dünya gündemine oturttu.



Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde 7. sırada. Ülke, Fransa'nın üçüncü AB'nin de ikinci en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyordu.Nijer pazar günü Fransa'ya uranyum satışını durdurdu.

Darbe dünya gündemindeki sıcaklığını korurken, Financial Times editoryal masası "Uranyum: Nijer'deki darbe sarı metale daha ılımlı bir bakışı öne çıkarıyor"başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Emtia yatırımcıları için uranyumun uzun zamandır radyoaktif bir varlık olduğu belirtilen yazıda, "Zenginleştirilmiş haliyle nükleer enerji santrallerine yakıt sağlamak için kullanılan metalin fiyatı 2011'deki Fukuşima felaketinden bu yana düşüşte. Nijer'deki siyasi kaos yeniden düşünmeye yol açmalı.

Kriz hemen bir uranyum kıtlığına neden olmayacak. Nijer, uranyumunun dörtte birini Batı Afrika ülkesinden satın alan AB için önemli bir tedarikçi. Ancak küresel olarak önemi, açık ara en büyük üretici olan Kazakistan, Kanada, Namibya ve Avustralya ile kıyaslandığında sönük kalıyor. Üstelik metal geniş çapta depolanıyor. BMO'dan Alexander Pearce'a göre, 2022 yılında küresel stoklar yıllık talebin yaklaşık 3,8 katıydı." ifadeleri yer aldı.

Fiyatı %16 arttı

Makalede darbenin uranyum piyasasında taşları yerinden oynatabileğinin altı çizilirken "Net sonuç uranyum fiyatının yükselmesi olacaktır. S&P'ye göre pound başına 57 dolar olan fiyat bugüne kadar yüzde 16 arttı. Bu fiyat, BMO'nun pound başına 62,50 dolar olarak tahmin ettiği yeni üretimi piyasaya sürmek için gereken fiyatın hala altında." denildi.