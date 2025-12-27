Değerli metallerde yıl sonu rallisi: Altın, gümüş ve platin yeni rekorlara imza attı

Yıl içinde en çok jeopolitik gerilimlerden etkilenen, bunun yanında dolardaki zayıflamanın da desteğini alan altın, 2025’e asını “altın” harflerle yazdırdı.

Rekor üzerine rekor gelirken, altın yanında gümüşte de tarihi zirveler hız kesmedi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026’da faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri, artan jeopolitik riskler, güvenli liman talebini artırdı.

Altın, gümüş ve platin, jeopolitik gerilimlerin de tırmanması, piyasalarda likiditenin azalması desteğini de yanına alırken, yıl sonu rallisini sürdürüyorlar.

Gümüş ilk kez 78 doların üzerine çıkarken, altın ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1,6 artışla ons başına 4 bin 540 doların üzerine çıktı. Spot gümüş de yüzde 7,6 artışla ons başına 77 doları aştı.

Altında son durum

Spot altın yüzde 1,2 artışla 4 bin 531,41 dolara yükselirken, gün içinde 4 bin 549,71 dolar ile rekor tazeledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 552,70 dolardan kapandı.

Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, “2026’da Fed’den ek gevşeme beklentileri, zayıf dolar ve artan jeopolitik tansiyon, sığ piyasalarda volatiliteyi artırıyor. Yıl sonu öncesi kâr satışları riski olsa da ana trend güçlü” diye durumu özetledi.

Gram altında rekor

Yurt içinde de ons altındaki gelişmelerle gram altında yeni bir rekor görüldü. Gram altın yüzde 1,3'lük yükselişle birlikte haftayı 6 bin 250 lira seviyesinde kapattı. Gram altın fiyatları gün içerisinde 6 bin 278 lira ile tarihi rekor kırdı.

46 yılın en güçlü yıllık performansı

Altın, Fed’in gevşeme politikaları, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve dolarizasyon karşıtı eğilimler sayesinde 1979’dan bu yana en güçlü yıllık kazancına hazırlanıyor.

Fiziki talep tarafında ise Hindistan’da artan fiyatlar nedeniyle perakende alımı zayıflarken, iskontolar son altı ayın zirvesine çıktı. Çin’de ise iskontolar, geçen haftaki beş yılın en yüksek seviyelerinden hızla geriledi.

Gümüşte yeni zirve

Gümüş, yüzde 9 artışla 78,5 dolar seviyesine yükseldi ve rekor kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 167’lik çarpıcı bir performans sergiledi.

Analistler, yükselişi arz açıkları, gümüşün ABD’de “kritik mineral” statüsüne alınması ve güçlü yatırımcı girişleri ile açıklıyor.

Metalleri de sürüklediler

Platin de son haftalarda güçlü bir yükseliş sergilerken, sadece aralıkta yüzde 40'tan fazla değer kazandı. Platin, Bloomberg'in 1987 yılından bu yana derlediği verilere göre, ilk kez ons başına 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Platin yüzde 9,8 artışla 2 bin 437,72 dolara yükselirken, gün içinde 2 bin 454,12 dolar ile rekor kırdı.

Paladyum ise yüzde 14 artışla 1.927,81 dolara çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Haftalık bazda tüm değerli metaller yükselirken, platin tarihindeki en güçlü haftalık artışı kaydetti.

Öte yandan Bloomberg Spot Dolar Endeksi bu hafta yüzde 0,7 düşerek Haziran ayından bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi.

Fed beklentileri ve zayıf dolar etkisi

Piyasalar, 2026 yılında iki faiz indirimi bekliyor; ilk indirimin yıl ortasında gelmesi öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın güvercin bir Fed başkanı atayabileceği yönündeki spekülasyonlar da daha gevşek para politikası beklentilerini güçlendiriyor. Bu beklentilerle dolar endeksi (DXY) haftalık bazda düşüşe hazırlanırken, dolar cinsinden fiyatlanan altın yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

Jeopolitik riskler güvenli liman talebini besliyor

Jeopolitik cephede ise ABD’nin Kuzeybatı Nijerya’da İslam Devleti hedeflerine hava saldırıları düzenlediği açıklaması, güvenli liman talebini destekleyen başlıklar arasında yer aldı. Grant, teknik hedeflere ilişkin şu öngörüleri paylaştı:

“Gümüşte 80 dolar yıl sonuna kadar ulaşılabilir. Altında ise sıradaki hedef 4 bin 686,61 dolar; 5 bin doların 2026’nın ilk yarısında görülmesi olası."

“Gerilimler talebi desteklemeye devam etti”

ABD'nin Venezuela'da petrol tankerlerini ablukaya alması ve Nicolás Maduro hükümeti üzerindeki baskıyı artırmasıyla yaşanan gerilimler, değerli metallere olan güvenli liman talebini güçlendirdi. Ayrıca ABD'nin Afrika ülkesinin hükümetiyle işbirliği içinde Nijerya'da IŞİD'e yönelik bir askeri saldırı başlatması da bu talebi destekledi.

Sky Links Capital Group'un CEO'su Daniel Takieddine, "Yoğunlaşan jeopolitik gerilimler, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi desteklemeye devam etti" dedi.