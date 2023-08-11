Demir cevheri 100 dolar/ton desteğinde

Devam eden emlak sektörü ve çelik talebi endişelerinin fiyatları 100 dolar/ton ton psikolojik seviyesinin altına çekme tehdidinde bulunsa da, demir cevheri vadeli işlemleri Çin'de artan çelik üretiminin yardımıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 06.30'da %0,1 artışla 725,0 yuan/tondan (100,29 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, %0,4 artışla 100,7 dolar/tona çıktı.

Analistler, sınırlı hafif olumlu manşetlerin sallanan bir ekonominin kapsayıcı hayal kırıklığından geçici bir rahatlama sağladığını belirterek, piyasanın psikolojik olarak 100 dolar/ton destek seviyesini kırmaya hazırlanıyor gibi göründüğüne işaret etti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri kontratı %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %0,9 ve filmaşin %1 düştü, paslanmaz çelik %1,4 yükseldi.