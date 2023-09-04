Demir cevheri 5 ayın zirvesinde
SGX'te demir cevheri, Çin'de emlak desteğiyle 5 ayın zirvesine çıktı.
Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in zor durumdaki emlak sektörüne yönelik politika desteğine ilişkin iyimserliğin ortasında, Singapur'da beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Singapur Borsası'nda Ekim vadeli demir cavheri kontratı %1,9 artışla 116,10 dolar/tona ulaşarak 3 Nisan'dan bu yana en güçlü seviyesini gördü.
Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri, %2,6 artışla 865,50 yuan/ton (119,26 dolar) ile kontrat zirvesine ulaştı ve kazançlarını dördüncü seansa taşıdı.
Analistler, Çin'de daha güvercin mülkiyet politikası tedbirlerine tepki olarak ortaya çıkan yukarı yönlü şokların demir cevherini desteklediğini belirtti.
Dalian'da koklaşabilir kömür Çin'deki maden güvenlik kontrollerinin arz konusundaki endişeleri artırmasıyla %7,1 oranında değer kazandı. Kok kömürü %4,3 arttı.
Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,6, sıcak haddelenmiş rulo %0,8, filmaşin %1,5 ve paslanmaz çelik %0,5 arttı.